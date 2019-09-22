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22.09.2019 - 21:13 |

Andone: "Büyük takımların bahanesi olamaz"

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Andone açıklamalarda bulundu.

Andone: "Büyük takımların bahanesi olamaz"

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Andone maç sonu açıklamalarda bulundu.

"2. golü atsaydık oyunun yönü, kaderi değişecekti"
"Öncelikle Galatasaray formasıyla ilk maçıma çıktığım için çok mutluyum. Sonuç için tabii ki mutlu değilim. İlk maçımda galip gelseydik daha iyi olurdu. 2. golü atsaydık oyunun yönü, kaderi değişecekti"

"Dünyanın sonu değil"
"Büyük takımların bahanesi olamaz. Golleri bulmamız lazımdı. Yapacak bir şey yok, dünyanın sonu değil, son maçımız da değil. Galibiyetlere başlamamız gerekiyor"

 

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