10.09.2019 - 13:43| Nevzat Dindar/Skorer Özel
Andone, Kasımpaşa maçında kadroda yok! Nedeni...
Galatasaray'da yeni transfer Florin Andone, geçen sezon FA Cup maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç men cezası almıştı. Manchester City ve Bristol Rovers maçlarında cezasını çeken Rumen forvet, Kasımpaşa karşısında da kadroda yer alamayacak.
Galatasaray'da yeni transfer Florin Andone geçen sezon Premier Lig'de oynadığı maçta gördüğü kırmızı kartın ardından İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 3 maç men cezası almıştı.
Kulüpten alınan bilgiye göre; Manchester City ve Bristol Rovers maçlarında cezasını çeken Rumen forvet, Kasımpaşa sınavında cezasını tamamlayacak.
Andone görev verildiği takdirde 18 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge maçında ilk kez forma giyebilecek.