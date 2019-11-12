Andone’de hasar büyük

Falcao’nun dönüşünü dört gözle bekleyen Galatasaray, diğer forveti Florin Andone’den uzun süre uzak kalacak. Rumen oyuncunun dönüş sürecinin 10-12 haftayı bulacağı ifade edildi.



Ligin 11’inci haftasında Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında sakatlanan Florin Andone’nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıkmalamada şu ifadeler yer aldı:

“Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone’nin, sponsorumuz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir.”



İlk yarıyı kapatan, devre arasına da yetişemeyen Andone’nin şubat ayı başında takımla birlikte olabileceği vurgulandı.