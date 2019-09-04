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04.09.2019 - 17:34

Andone’de ocak opsiyonu varmış

Galatasaray'ın yeni transferi Andone'nin sözleşmesinde geri çağırma opsiyonu olduğu ortaya çıktı. Brighton teknik direktörü Graham Potter golcü oyuncuyu devre arasında geri çağırabileceğini söyledi.

Andone’de ocak opsiyonu varmış

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Florin Andone’nin kiralık sözleşmesinde sürpriz bir madde bulunduğu ortaya çıktı. İngiltere’nin Brighton Hove Albion takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolcu için bu takımın teknik direktörü Graham Potter’dan bir açıklama geldi.

Kulübün resmi internet sitesindeki sözlerinde deneyimli teknik adam “Andone’nin Galatasaray’a geçici olarak gitmesinin oyuncuya düzenli oynama fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Burada bu konuda sıkıntı yaşamıştı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı elde edecek. Florin’in iyi bir sezon geçirmesini umut ediyoruz. Ocak ayında geri çağırma opsiyonumuz bulunuyor. Durumunu yakından takip edeceğiz” dedi.

Sarı-kırmızılılar KAP’a yaptığı açıklamada, oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda kulübüyle anlaşıldığı belirtilmişti.

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