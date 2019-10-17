Andone'den Real Madrid'e uyarı: İşleri zor olacak

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Florin Andone, önemli açıklamalar yaptı. Rumen futbolcu, sarı-kırmızılı takımda çok iyi bir taraftar olduğunu aktarıp, Real Madrid maçını değerlendirdi.

Andone, “Real Madrid’in işinin zor olacağını düşünüyorum. Herkesin şansı olsa taraftarlarımızın bizi desteklediğini görseler. Galatasaray taraftarları, Real Madrid ve Barcelona taraftarları gibi. Real Madrid’i de zor bir ortam bekliyor” dedi.

Tecrübeli forvet, Real Madrid’in önemli yıldızlarını aktarıp, “Sergio Ramos ve Karim Benzema gibi rakiplerle karşılaşmamayı tercih ederdim” diye konuştu.