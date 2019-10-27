Andone’ye ‘Messi’ eleştirisi

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın Brighton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone’ye ülkesinden ‘milli’ eleştiri geldi. 26 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle formanın uzağında kalan Radamel Falcao’nun yokluğunda sarı-kırmızılılar için gol ümidi olurken, kendisiyle ilgili gelişmeler Romanya’da da yakından takip ediliyor.

Digisport internet sitesinde konuyla ilgili yayınlanan haberde futbolcunun milli takım performansına yönelik bir değerlendirmede bulunuldu. Deneyimli forvetin 2015’ten beri Romanya Milli Takımı forması giydiği belirtilen haberde “Ancak kulüplerinde sergilediği performansı milli takıma yansıtamadı. Milli takımda sık gol atamadığı için kendisine yöneltilen eleştiriler eksik kalmadı” ifadelerine yer verildi.

İlk resmi golünü yeni attı

Andone’den milli takımda daha çok gol atmasının beklendiği ancak oyuncunun bunu başaramadığı belirtildi. Romanya formasını 25 maçta giyen ve 2 golü bulunan Florin Andone, resmi maçlardaki ilk golünü geçen ay İspanya’ya atmıştı. Galatasaraylı futbolcuya yapılan eleştiriler akıllara Lionel Messi’yi getirdi. Barcelona’nın yıldız futbolcusunun, kulübündeki performansı Arjantin Milli Takımı’na taşıyamadığı eleştirileri yıllardır futbol kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.