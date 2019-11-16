2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında Türkiye'yi konuk edecek Andorra Milli Takımı'nın teknik direktörü Jesus Alvarez, "Türkiye'nin eksik kadro ile gelmesi oyun sistemlerinin değişeceği anlamına gelmiyor." dedi.

Karşılaşmanın oynanacağı Ulusal Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Alvarez, "Türkiye'ye karşı çok iyi savunma yapmak gerekiyor. İyi bir sonuç alabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu sanıyorum." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de Ümit Milli Takım'dan çağırılan futbolcular, A Milli Takım futbolcularından daha da tehlikeli olabilir." sözlerini kullanan Alvarez, Türk futbolcuların hepsinin kaliteli olduğunu belirtti.

Andorra Milli Takımı Teknik Direktörü, deplasmandaki Arnavutluk maçının ardından Türkiye'ye karşı oynayacak olmalarının futbolcuları için yorucu olacağını da ifade ederek, "Türkiye gibi bir takıma karşı iki gün içinde hazırlık yapmak hiç kolay değil. Çok zor olacak ama oyunun kuralları böyle." değerlendirmesinde bulundu.

Andorra'nın iyi bir oyun ortaya koyduğu Türkiye'deki ilk maçı unutmaları gerektiğini vurgulayan Alvarez, her maçın atmosferinin farklı olduğunu kaydetti.

Andorra Kaptanı Lima, dünya rekoru kıracak

Andorra Milli Takımı'nın kaptanı Ildefons Lima da "Son maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

22,5 yıldır Andorra milli takım formasını giyen 39 yaşındaki Lima, Türkiye maçıyla dünyada bir milli takımda en uzun süre oynayan futbolcu rekorunu kıracak olmasından dolayı da büyük gurur duyduğunu ifade etti.