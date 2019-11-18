Andorra kaptanı Lima dünya rekoru kırdı!

Andorra Milli Takımı’nın kaptanı Ildefonso Lima, Türkiye karşılaşmasında sahaya çıkarak bir dünya rekoru kırdı. İlk olarak milli formayı 1997 yılında giyen Lima, bir milli takımda en uzun forma giyen oyuncu unvanını elde etti.

Hurtado'yu geride bıraktı

22 yıl 148 gündür Andorra’ya hizmet eden tecrübeli stoper, bu rekoru daha önce elinde bulunduran Ekvadorlu Ivan Hurtado’yu (22 yıl 143 gün) 5 günle geride bırakmayı başardı.