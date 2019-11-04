Andorra maçının bilet satışı tamamlandı

Euro 2020 Elemeleri’nde H Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile iç sahada oynayacağı mücadelenin ardından gruptaki son karşılaşmasına Andorra deplasmanında çıkacak. Bu maçın biletleri daha önce satışa çıkarılırken, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan açıklamayla bilet satışının tamamlandığı belirtildi. 17 Kasım’da 3 bin 300 kapasiteli Estadi Nacional’da saat 22.45’te oynanacak maça bilet alanlar için yurt dışı teslimat noktası, tff.org ve taraftarkulubu.tff.org internet sitelerinden önümüzdeki günlerde açıklanacak.