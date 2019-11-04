Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMilli TakımAndorra maçının bilet satışı tamamlandı
04.11.2019 - 12:23 | | İSTANBUL (İHA)

Andorra maçının bilet satışı tamamlandı

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Elemeleri H Grubu’nda Andorra deplasmanında boy göstereceği mücadelenin bilet satışı tamamlandı.

Andorra maçının bilet satışı tamamlandı

Euro 2020 Elemeleri’nde H Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile iç sahada oynayacağı mücadelenin ardından gruptaki son karşılaşmasına Andorra deplasmanında çıkacak. Bu maçın biletleri daha önce satışa çıkarılırken, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan açıklamayla bilet satışının tamamlandığı belirtildi. 17 Kasım’da 3 bin 300 kapasiteli Estadi Nacional’da saat 22.45’te oynanacak maça bilet alanlar için yurt dışı teslimat noktası, tff.org ve taraftarkulubu.tff.org internet sitelerinden önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Skorer Tv Haber Bülteni - 4 Kasım 2019
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Andorra maçının bilet satışı tamamlandı

Andorra maçının bilet satışı tamamlandı

Başakşehir'e İrfan Can'dan kötü haber! En az 2 hafta...

Başakşehir'e İrfan Can'dan kötü haber! En az 2 hafta...

Menemenspor - Ümraniyespor maçında kural hatası iddiası

Menemenspor - Ümraniyespor maçında kural hatası iddiası

Ali Çetin: Taraftarın söylemesiyle istifa etmeyiz

Ali Çetin: Taraftarın söylemesiyle istifa etmeyiz

Sıradaki Haber