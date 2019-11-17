A Milli Takım EURO 2020 Elemeleri H Grubu son maçında Andorra ile karşılaştı. La Vella Ulusal Stadı'nda oynanan müsabakayı Milli Takım 2-0 kazandı.

Ay-yıldızılı ekipte golleri 17. dakikada ve 21. dakikada penaltıdan Enes Ünal kaydetti.

Bu sonuçla Milli Takım gruptaki puanını 23'e yükseltti ve 2. sırada tamamladı. Andorra ise 4 puanla 5. sırada tamamladı. Bu durumda Andorra tarihinde ilk kez bir grubu sonuncu olmadan bitirdi.

Fransa lider çıktı

Arnavutluk'a konuk olan Fransa, 9. dakikada Corentin Tolisso, 31. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 galip geldi.

İzlanda ise deplasmanda Moldova'yı 17. dakikada Birkir Bjarnason, 65. dakikada Gylfi Sigurdsson'un kaydettiği gollerle 2-1 yendi. Ev sahibi takımın tek golü, 56. dakikada Nicolai Milinceanu'dan geldi.

- PUAN DURUMU:

1- Fransa / 25 puan

2- TÜRKİYE / 23 puan

3- İzlanda / 19 puan

4- Arnavutluk / 13 puan

5- Andorra / 4 puan

6- Moldova / 3 puan

Stat: Ulusal Stadyum

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)

Andorra: Gomes (Dk. 87 Pol), Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente (Dk. 85 Rubio), Alaez (Dk. 71 Rodriguez), San Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Merih Demiral (Dk. 80 Mert Çetin), Ozan Kabak, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 60 Berkay Özcan), Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu (Dk. 85 Emre Kılınç), Enes Ünal

Goller: Dk. 17, Dk. 21 (Penaltıdan) Enes Ünal (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 43 Ildefons Lima, Dk. 51 Llovera, Dk. 77 Vales (Andorra), Dk. 53 Kaan Ayhan (Türkiye)

Maçtan dakikalar



9. dakikada ceza sahasının sağ köşesine yakın bir noktadan Clemente'nin kullandığı serbest vuruşta, defans topu uzaklaştırdı.

13. dakikada Ozan Tufan'ın ara pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal, çok müsait durumda olmasına rağmen vuruşunda topu auta gönderdi.

17. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram'ın ortasında kaleci Josep Gomes'in ellerinden seken topu Enes Ünal ağlara gönderdi ve Türkiye maçta 1-0 öne geçti.

20. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla bulaşan Enes Ünal, kaleci Gomes'in faulü ile yerde kaldı. Maçın Slovak hakemi Ivan Kruzliak penaltı noktasını gösterdi. 21. dakikada kullanılan penaltı atışında Enes Ünal kendisinin ve A Milli Takım'ın ikinci golünü attı.

34. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi karşıdan gören bir noktada Cristian Martinez'in kullandığı serbest vuruşta top üst direğin üzerinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye 2-0 önde tamamladı.



64. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza yayının dışından yaptığı ortada Kaan Ayhan'ın yükselerek kafa vuruşunda top auta gitti.

69. dakikada rakip ceza sahasına sol kanattan hızlı giren Ahmed Kutucu'nun kale çizgisine yakın noktadan yerden verdiği pasta Andorra defansı topu uzaklaştırdı.

75. dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta uzak direkte topla buluşan Merih Demiral'ın vuruşunda kaleci Gomes son anda topu çıkararak önemli bir gol pozisyonunu önledi.

86. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında çok iyi yükselen Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda top az farkla üst direğin üzerinden auta gitti.

Türkiye, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşılaşan A Milli Takım, son İzlanda maçına göre ilk 11'inde 8 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, gruptaki İzlanda maçından sonra Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'u aday kadrodan çıkarmış, bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür'ü aday kadroya almıştı.

Andorra'ya karşı sahaya çıkan A Milli Takım ilk 11'inde, 14 Kasım'daki İzlanda maçına göre sadece Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan ve Merih Demiral yerlerini korudu.

Şenol Güneş'in ilk 11'de forma verdiği kaleci Uğurcan Çakır, forvet oyuncusu Ahmed Kutucu ve savunma oyuncusu Ozan Kabak, kariyerlerinde ilk kez bir resmi maçta A Milli Takım formasını giydi. Uğurcan, daha önce Yunanistan ile yapılan özel maçta milli takım kalesini korumuştu.

A Milli Takım, Andorra maçında Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu ve Enes Ünal'dan oluşan 11'le sahada yer aldı.

Andorra'da 3 değişiklik

Ev sahibi Andorra ise son Arnavutluk maçına göre ilk 11'inde 3 oyuncu değişikliği yaptı. Andorra Teknik Direktörü Jesus Alvarez, Arnavutluk maçı ilk 11'inde oynattığı Rubio, Emilio Garcia ve Sergi Moreno'yu Türkiye maçında yedek bekleterek, yerlerine Marc Rebes, Ildefons Lima ve Alex Martinez'e şans verdi.

Andorra'nın ilk 11'inde Gomes, Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente, Alaez, San Nicolas, Alex Martinez, Cervos ve Llovera yer aldı.

Diğer yandan Andorra Milli Takımı'nın kaptanı 39 yaşındaki Ildefons Lima, Türkiye maçıyla birlikte bir dünya rekoruna imza attı. Lima, 22,5 yıl Andorra Milli Takımı'nın formasını giyerek, "en uzun süre milli formayı giyen futbolcu" rekorunun sahibi oldu.

Stadyumda çoğunluk Türk taraftarların

Toplam 3 bin 300 seyirci kapasiteli suni çimli Ulusal Stadyum'da, tribünlerde çoğunluğu Türk taraftarlar oluşturdu. Türk bayraklarıyla stadı dolduran yaklaşık bin taraftar, A Milli Takım'a büyük destek verdi.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ve Andorra Başbakanlık Ekonomi ve İşletme Bakanı Jordi Gallardo da karşılaşmayı izledi.

Maç saatinde hava sıcaklığı 0 derece oldu.

