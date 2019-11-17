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17.11.2019 - 20:27 |

Andorra - Türkiye (CANLI)

EURO 2020 Futbol Şampiyonası'na yazdırmayı başaran millilerimiz, son maçında Andorra ile karşı karşıya geliyor.

Andorra - Türkiye (CANLI)

A Milli Takım EURO 2020 elemelerindeki son maçına çıkıyor. Milliler deplasmanda Andorra ile karşılaşıyor. La Vella Ulusal Stadı'nda oynanan müsabaka saat 22.45'te başladı.

ANDORRA - TÜRKİYE: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Merih, Ozan Kabak, Ömer, Nazım, Kaan, Ozan, Hakan, Yusuf, Ahmet Kutucu, Enes

Andorra: Gomes, Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

Andorra - Türkiye (CANLI)

 

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