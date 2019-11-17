Andorra'da kar sürprizi! Maç saatinde...

Türkiye ile Andorra arasında bu gece oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçının öncesinde hava raporları şaşkınlık yarattı. Türkiye son hafta maçına, gruptan çıkmayı ve finallere katılmayı garantilemiş halde girerken, rakibi ise beşinci durumda bulunuyor.

Başkent La Vella’daki 3300 kişi kapasiteli Ulusal Stadyum’da oynanacak karşılaşma, Andorra’daki bir web tv ve radyo kanalından canlı yayınlanacak. Hava sıcaklık tahmini maç saatinde -2 olarak gösterilirken, aynı zamanda hafif kar yağışı beklentisi bulunuyor.

Rakımı 1000 metre

Avrupa’nın küçük ülkesinin başkenti olan ve 1000 metre yüksekliğin üzerinde bir rakımda bulunan Andorra La Vella, sıcaklıkların epey düştüğü dönemde, kasım ayında başlayarak nisana kadar süren kar yağışlarına sahne oluyor.