Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeAndre Ayew ilk maçında iki gol attı!
14.08.2019 - 09:11| Fanatik

Andre Ayew ilk maçında iki gol attı!

Swansea, Andre Ayew’e takım bulamadı ancak Ganalı oyuncu da ilk maçında iki gol attı.

Ali Koç’un, kişiliğine övgüler yağdırıp, “Keşke bonservisini alabilsek” dediği Ganalı oyuncu, bedelsiz olarak yeniden kiralanması için önerilse de Fenerbahçe bunu geri çevirdi. Eski takımı Marsilya’nın istemediği Ayew için Swansea Menaceri Steve Cooper, “Aramıza hazır bir şekilde katıldı. Eğer gitmezse, Ayew’i forvette kullanabilirim” dedi.

İlk maçında 2 gol attı

Öte yandan Ganalı oyuncu Swansea'nın Nottingham Forest'la oynadığı Lig Kupası maçında takımının iki golünü attı. Ayew ilk çıktığı maçta iki gol atmış oldu. Swansea maçı 3-1 kazandı.

Andre Ayew ilk maçında iki gol attı

Wissam Ben Yedder Monaco'da!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de geri sayım sürüyor

Süper Lig'de geri sayım sürüyor

Antalyaspor Adebayor'un peşinde

Antalyaspor Adebayor'un peşinde

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'da rövanş heyecanı

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'da rövanş heyecanı

UEFA Süper Kupa öncesi gala yemeği

UEFA Süper Kupa öncesi gala yemeği

Sıradaki Haber