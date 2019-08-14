Andre Ayew ilk maçında iki gol attı!

Ali Koç’un, kişiliğine övgüler yağdırıp, “Keşke bonservisini alabilsek” dediği Ganalı oyuncu, bedelsiz olarak yeniden kiralanması için önerilse de Fenerbahçe bunu geri çevirdi. Eski takımı Marsilya’nın istemediği Ayew için Swansea Menaceri Steve Cooper, “Aramıza hazır bir şekilde katıldı. Eğer gitmezse, Ayew’i forvette kullanabilirim” dedi.

İlk maçında 2 gol attı

Öte yandan Ganalı oyuncu Swansea'nın Nottingham Forest'la oynadığı Lig Kupası maçında takımının iki golünü attı. Ayew ilk çıktığı maçta iki gol atmış oldu. Swansea maçı 3-1 kazandı.