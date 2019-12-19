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HaberlerFenerbahçe Haberleri Andre Ayew yeniden doğdu!
19.12.2019 - 15:29 |

Andre Ayew yeniden doğdu!

Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe’nin en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Ganalı futbolcu Andre Ayew, Swansea formasıyla yeniden doğdu.

Ganalı futbolcu, büyük umutlarla kiralandığı geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe’nin en çok eleştirilen isimlerinden biri olmuştu. Ali Koç her ne kadar kişiliği nedeniyle Andre Ayew’e övgüler yağdırsa da sezon sonunda yollar ayrıldı.

Championship ekibi Swansea’ye geri dönen tecrübeli futbolcu, formunu fazlasıyla yükseltti. 30 yaşındaki hücum oyuncusu 21 resmi mücadelede 9 kez ağları sarsıp, 4 asist yaptı. Ganalı, takımının en çok skora katkı yapan ismi konumunda.

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Andre Ayew yeniden doğdu

Andre Ayew yeniden doğdu

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