Andre Villas-Boas: Fenerbahçe'nin Gustavo teklifini reddettik!

Marsilya deplasmanda Nice'i 2-1 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maça yedek kulübesinde başlayan ve 81. dakikada oyuna giren Luiz Gustavo'yla ilgili ise teknik direktör Andre Villas-Boas'a maç sonu Fenerbahçe sorusu soruldu.

41 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Luiz Gustavo ile bu sabah konuştuk. Biraz telaşlıydı. Fenerbahçe'den Marsilya'yı pek de tatmin etmeyen bir teklif gelmişti. Bunu reddettik. Takımdan ayrılacağını düşünmüyorum ama yine de transfer sezonunun sonunu bekleyeceğiz.

Oyuna girdikten sonra elinden gelenin en iyisini yaptı ve önemli olan da buydu. Takıma çok fazla takviye yapmayı düşünmüyoruz. Bu kadroyla en iyisi olmaya çalışacağız.