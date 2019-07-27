Ankara Adliyespor'un yeni adı Çankaya Futbol Kulübü oldu

Çankaya Meyra Otel'de yapılan kulübün olağan genel kurul toplantısında isim ve amblem değişikliğine gidildi. Çankaya Futbol Kulübü adını alan kulübün başkanı ise Serkan Kılıç oldu.

Daha önce 1461 Trabzon Kulubünün kurucu başkanlığını yapan Kılıç'ın yönetim kurulu listesinde ise şu isimler yer aldı:

Ömer Hakan Baştımar, Selçuk Yakup Çebioğlu, Mehmet Aca, Atıf Gül, Şükrü Hacısüleymanoğlu, Mustafa Atmaca, Özgür Algün, Ozan Bük, Orhan Cihaner, Mesut Ataseven, Bahadır Aydiş, Osman Baylaz, Murat Zeki Solak ve Kılıç Aslan Baltacı.

21 transfer

Yeni sezonda 1. Grup'ta mücadele edecek Çankaya Futbol Kulübü 21 futbolcu transfer ederek Bolu'da kamp çalışmalarına başladı.

Teknik direktörlüğünü İlker Erdem'in yaptığı takımla yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini belirten başkan Serkan Kılıç, "1461 Trabzon’u kurarken bir heyecanla yola çıkmıştık. O takımla başarıyı yakaladık. Şimdi aynı heyecanla Çankaya Futbol Kulübü ile yola çıkıyoruz. 21 transfer yaptık, göze hoş gelen bir futbol oynayacak takım kurduğumuza inanıyoruz. Hocamıza güvenimiz tam. Yeni isim ve kadromuzla inşallah başarılı olacağız." şeklinde konuştu.