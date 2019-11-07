Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMke Ankaragücü HaberleriAnkaragücü, Başakşehir'e hazırlanıyor
07.11.2019 - 13:58 | | ANKARA (AA)

Ankaragücü, Başakşehir'e hazırlanıyor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ankaragücü, Başakşehir'e hazırlanıyor

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sonrasında 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde yarı sahada taktiksel çalışma gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusuyla tamamlandı.

MKE Ankaragücü hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Pinto cezalı

MKE Ankaragücü'nün sol beki Tiago Pinto, sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Portekizli futbolcu, geçen hafta iç sahada 2-1 yenildikleri Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

Başkan antrenmanda

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert takımı yalnız bırakmadı.

Başkan Mert ve yönetim kurulu üyeleri de idmanı takip ederek, oyunculara destek verdi.

 

Öyle bir gol kaçtı ki! Futsal maçında...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankaragücü, Başakşehir'e hazırlanıyor

Ankaragücü, Başakşehir'e hazırlanıyor

Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği'nde Kayserispor mesaisi

Gençlerbirliği'nde Kayserispor mesaisi

Yeni Malatyasporlu futbolcular galibiyete inanıyor

Yeni Malatyasporlu futbolcular galibiyete inanıyor

Sıradaki Haber