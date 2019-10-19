Ankaragücü - Beşiktaş: 0-0

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi.

Müsabakada MKE Ankaragücü'nün kaptanı Sedat Ağçay gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 74. dakikada 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Beşiktaş 9 puana ulaştı ve 12. sırada yer aldı. MKE Ankaragücü de 9 puanla Beşiktaş'ı takip etti.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan - Kitsiou, Pazdan, Ante, Pinto, Faty, Moke, Sedat, İlhan (Dk. 78 Mehmet Sak), Hasan (Dk. 86 Sadaev), Orgill (Dk. 90+2 Aydın Karabulut)

BEŞİKTAŞ: Karius - Douglas, Necip, Vida, Caner, Elneny (Dk. 82 Orkan Çınar), Atiba, Lens (Dk. 57 Ljajic), Diaby, Güven, Burak (Dk. 67 Umut Nayir)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Tiago Pinto, (MKE Ankaragücü) - Caner Erkin, Orkan Çınar, Atiba (Beşiktaş)

Maçtan dakikalar

3üncü dakikada Hasan Kayanın kullandığı korner atışında Kulusicin arka direkte kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

18inci dakikada Canerin kullandığı serbest vuruşta aut çizgisinde Burak topu göğsüyle yumuşattı, yatarak vurduğu volede top kaleci Korcanda kaldı.

24üncü dakikada Canerin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta top bütün savunmayı geçerek Güven Yalçının önünde kaldı. Güvenin çektiği şut iyi yer tutan kaleci Korcanda kaldı.

26ncı dakikada sol taraftan İlhan Parlak, Hasanı gördü, Hasan topu düzeltti vurdu. Kaleye giden top Necipe çarparak kornere çıktı.

28inci dakikada orta sahada Canerden aldığı pasla ceza sahasına giren Diabynin çektiği şutu kaleci Korcan son anda önledi.

41inci dakikada Orgillin sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahasında İlhandan önce Necip müdahale ederek kornere attı.

43üncü dakikada ceza sahasına giren Burak, topu Pazdanın önünde alarak kaleye yöneldi, kaleci Korcanı geçen topu Pinto son anda kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

53üncü dakikada orta sahada ikili mücadelede topu kazanan Sedat, topu sağ kanattaki Hasana aktardı, yaklaşık 30 metre topu süren Hasanın şutunda top arka direkten dışarı çıktı.

56ncı dakikada Douglas ceza sahasına sağ taraftan girerek, kale sahasına yaptığı ortada top kaleci Korcan ve Burakın arasında kaldı. Korcan son bir hamle ile Buraktan önce topu uzaklaştırdı

72nci dakikada ceza sahasının sol tarafından Güvenin yaptığı ortada Ljajic topu savunmanın üzerinden aşırarak kaleye yöneltti, ağlara gitmekte olan topu son anda Kulusic kornere çeldi.

74üncü dakikada Ankaragücünde oyuncu değişikliği sırasında, Mehmet Sak oyuna girmeye hazırlanırken, oyundan çıkacak olan Sedat, kaptanlık pazu bandını kaleci Korcana vermek istedi. Karşılaşmanın hakemi önce sarı kart, ardından da kırmızı kartını göstererek Sedatı oyundan attı.

86ncı dakikada Pintonun kullandığı köşe vuruşunda Pazdanın vuruşu az farkla auta gitti.

87nci dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Güvenin sol taraftan yaptığı ortayı kaleci Korcan çeldi, top Diabyin önünde kaldı. Diaby boş kale yerine topu savunmanın üzerine vurdu. Dönen topu Ankaragücü savunmasında Mehmet Sak uzaklaştırdı.

89uncu dakikada Ljajic orta sahadan topu savunmanın arkasındaki Umut Nayirle buluşturdu. Topu ceza yayı üzerine kadar süren Umutun yaptığı plase vuruşta top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, başkent deplasmanında sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle kadro kurmakta zorlandı. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, Georges-Kevin N'Koudou ve Gökhan Gönül, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu futbolculardan Dorukhan, Ruiz, Oğuzhan ve N'Koudou, Aytemiz Alanyaspor'a karşı ilk 11'de görev yapmıştı.

Ljajic yedek soyundu

Teknik direktör Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçının devre arasında oyundan aldığı Adem Ljajic'i başkent deplasmanında yedek kulübesine çekti.

Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçından farklı olarak Ankara'da Douglas, Necip Uysal, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby ve Güven Yalçın'ı sahaya sürdü. Üç maçlık cezasını tamamlayan Mısırlı futbolcu Elneny, ilk 11'e döndü.

Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü karşısındaki ilk 11'ini Loris Karius, Douglas, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Elneny, Jeremain Lens, Diaby, Güven Yalçın ve Burak Yılmaz oluşturdu.

Diaby, MKE Ankaragücü karşısında merkez orta saha pozisyonunda maça başladı.

Siyah-beyazlı takımda Ljajic'in yanı sıra Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Mehmet Umut Nayir, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.

Metin Diyadin cezalı

Ev sahibi MKE Ankaragücü'nde cezası süren teknik direktör Metin Diyadin, Demir Grup Sivasspor maçında olduğu gibi yedek kulübesindeki yerini alamadı.

Gençlerbirliği karşılaşmasında kırmızı kart gören Diyadin'e, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 maç ceza verilmişti. Diyadin, 3 maç daha takımının başında görev yapamayacak.

MKE Ankaragücü'nde ilk 11 değişmedi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sahaya sürdüğü ilk 11'i Beşiktaş karşısında da bozmadı.

Başkent temsilcisinde Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Wilfred Moke, Ricardo Faty, Hasan Kaya, İlhan Parlak ve Dever Orgill ilk 11'de maça başladı.

Oscar Scarione, Hector Canteros ve Cebrail Karayel ise sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Mehmetçik'e destek

Ev sahibi takım taraftarları, Eryaman Stadı'nda oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Beşiktaşlı futbolsever de takımlarını destekledi.

Karşılaşmadan önce komando marşı çalınırken, stadı dolduran taraftarlar da dağıtılan Türk bayraklarını sallayarak Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek verdi. Taraftarlar, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Ayrıca maraton tribününde yer alan MKE Ankaragücü taraftarı, İstiklal Marşı sırasından dev Türk bayrağı ve "İmalat-ı Harbiye'den Beri Hepimiz Mehmet'iz" yazılı pankart açtı. Bazı taraftarlar, İstiklal Marşı sırasında asker selamı verdi.