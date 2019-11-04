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04.11.2019 - 20:07 |

Ankaragücü - Gaziantep FK: 1-2

Süper Lig'in 10. hafta kapanış maçında Gaziantep FK, deplasmanda Ankaragücü'nü son dakika golüyle 2-1 mağlup etti.

Ankaragücü - Gaziantep FK: 1-2

Süper Lig'de 10. hafta kapanış mücadelesinde Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK’nü konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-1 kazandı.

Gaziantep FK'nın gollerini penaltıdan 30. dakikada Twumasi 90+4. dakikada  Djilobodji, attı. MKE Ankaragücü'nün tek golünü 67. dakikada İlhan Parlak kaydetti. 

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 15'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı. Ankaragücü, 9 puanla 16. sırada yer alıyor.

İŞTE SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU

Stat: Eryaman 

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin 

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Faty (Dk. 46 Cebrail Karayel), Canteros, Aydın Karabulut (Dk. 90 1 Hasan Kaya), İlhan Parlak, Orgill 

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Diarra (Dk. 90 Furkan Soyalp), Chibsah, Güray Vural (Dk. 80 Kenan Özer), Morais, Jefferson (Dk. 62 Pawlowski), Twumasi 

Goller: Dk. 30 Twumasi (Penaltıdan), Dk. 90 3 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 67 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü) 

Sarı kartlar: Dk. 44 Djilobodji, Dk. 73 Diarra (Gaziantep FK), Dk. 44 Pinto, Dk. 90 2 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü) 

Maçtan dakikalar

13. dakikada Pinto'nun sol taraftan altıpas içine gönderdiği topa iyi yükselen Orgill kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 

30. dakikada gelişen konuk ekip atağında, Pazdan'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Twumasi'nin vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay'dan seken meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1 

45+2. dakikada Canteros'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Günay Güvenç son anda topu çizgiden çıkardı. 

Karşılaşmanın ilk devresi, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

64. dakikada Canteros'un kullandığı köşe atışında altıpas içinde topla buluşan Kulusic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

65. dakikada Kitsiou'nun ceza sahasına girerken attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 

67. dakikada MKE Ankaragücü skora denge getirdi. Bu dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında topla buluşan Aydın Karabulut, sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte İlhan Parlak, bomboş pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1 

75. dakikada ceza sahası sol çaprazı önünde topla buluşan Orgill'in yerden sert şutunda, kaleci Günay Güvenç iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. 

80. dakikada Moke'nin ceza yayı önünden attığı sert şutta kaleci Günay Güvenç son anda topu kornere çeldi. 

90+ 3. dakikada Gaziantep FK yeniden öne geçti. Twumasi'nin kullandığı serbest atışta altıpas içinde Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

 Müsabakayı Gaziantep FK 2-1 kazandı.

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