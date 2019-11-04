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04.11.2019 - 20:07 |

Ankaragücü - Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig'in 10. hafta kapanış maçında Ankaragücü, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Ankaragücü - Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig'de 10. hafta kapanış mücadelesinde Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK’nü konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'da başladı.

 

ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK: 0-1

*İkinci yarı oynanıyor

GOL: 30' Twumasi (penaltı) (Gaziantep FK)

İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Korcan, Pinto, Kitsiou, Pazdan, Moke, Kulusic, Faty, Aydın, Canteros, İlhan, Orgill

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Toşça, Kana Bıyık, Chibsah, Güray, Morais, Diarra, Jefferson, Twumasi

Gaziantep FK, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 12 puanla 11. sırada bulunuyor.

Ligde bu sezon oynadığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alan Ankaragücü, 9 puanla 16. sırada yer alıyor. Ligde bu sezon oynadığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alan Ankaragücü, 9 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ankaragücü - Gaziantep FK (CANLI)

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