Ankaragücü - Gaziantep FK (CANLI)
Süper Lig'in 10. hafta kapanış maçında Ankaragücü, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Süper Lig'de 10. hafta kapanış mücadelesinde Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK’nü konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'da başladı.
ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK: 0-1
*İkinci yarı oynanıyor
GOL: 30' Twumasi (penaltı) (Gaziantep FK)
İLK 11'LER
MKE Ankaragücü: Korcan, Pinto, Kitsiou, Pazdan, Moke, Kulusic, Faty, Aydın, Canteros, İlhan, Orgill
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Toşça, Kana Bıyık, Chibsah, Güray, Morais, Diarra, Jefferson, Twumasi
Gaziantep FK, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 12 puanla 11. sırada bulunuyor.
Ligde bu sezon oynadığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alan Ankaragücü, 9 puanla 16. sırada yer alıyor. Ligde bu sezon oynadığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alan Ankaragücü, 9 puanla 16. sırada yer alıyor.