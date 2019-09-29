Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-1

Süper Lig'in 6. haftasında Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 2-1 kazandı.

Ankaragücü'nün gollerini 56. dakikada kendi kalesine Candeias ve 70. dakikada İlhan Parlak attı. Gençlerbirliği'nin golünü ise 75. dakikada Zargo Toure attı.

Öte yandan 30. dakikada Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Ankaragücü 8 puanla 10. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 2 puanla son sırada yer alıyor.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Hasan Kaya (Dk. 81 Mehmet Sak), Sedat Ağçay, Moke, Faty (Dk. 88 Yalçın Ayhan), İlhan Parlak (Dk. 90 5 Aydın Karabulut), Orgill

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio (Dk. 72 Rahmetullah Berişbek), Toure, Polomat, Fabricio, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 82 Nadir Çiftçi), Candeias, Sessegnon, Ayite (Dk. 62 Stancu), Sio

Goller: Dk. 56 Candeias (Kendi kalesine), Dk. 68 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), Dk. 75 Toure (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 23 Toure, Dk. 55 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 55 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

İlk yarıdan notlar

8. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında son çizgide topla buluşan Ahmet Oğuz'un altıpas içine gönderdiği meşin yuvarlak MKE Ankaragücü oyuncularının anlaşmazlığı nedeniyle Sessegnon'un önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden yaptığı vuruşta araya giren Kitsiou'ya çarpan top üstten dışarı çıktı.

9. dakikada Sedat Ağçay'ın uzun pasında topla buluşan Orgill topu biraz sürdükten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Pinto ile Ahmet Oğuz'un mücadelesinde Portekizli oyuncunun yerde kalması sonrasında hakemin düdük çalmaması nedeniyle MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin tepki gösterdi. Saha içine kadar giren Metin Diyadin hakemin gösterdiği kırmızı kartla tribüne çıkmak zorunda kaldı.

34. dakikada Polomat sol kanattan getirdiği topu arka direkteki Sio'ya aktardı. Bu futbolcunun altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda Pazdan topu çizgiden çıkardı.

44. dakikada Sio-Ayite paslaşmasında son olarak topla buluşan Ayite ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci Korcan Çelikay'ın ayaklarına çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.

51. dakikada Pinto-İlhan Parlak paslaşmasında son olarak topla buluşan İlhan Parlak'ın cılız şutunda top yandan dışarı gitti.

56. dakikada Hasan Kaya'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkteki Faty meşin yuvarlağı arka direğe aşırttı. Arka direkteki İlhan Parlak'ın vuruşunda topu kaleci çıkartmayı başardı. İkinci pozisyonda Candeias topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-0

60. dakikada Hasan Kaya'nın ceza sahasına ortasında topla buluşan ve tek vuruş yapan Faty'nin şutunda top kaleci Ertaç Özbir'in ellerinde kaldı.

68. dakikada altıpas içinden Orgill'in vuruşunda kaleciden seken topu İlhan Parlak tamamladı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

75. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Toure'nin şutunda defansa da çarpan top kalecinin elinden de sekerek ağlarla buluştu: 2-1.

90+2. dakikada kendi çabasıyla aldığı topla ceza alanına giren Mehmet Sak'ın vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.

MKE Ankaragücü müsabakayı 2-1 kazandı.