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29.09.2019 - 15:51 |

Ankaragücü-Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig'in 6. haftasında Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Başkent derbisinde karşı karşıya geliyor.

Ankaragücü-Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig'in 6. haftasında Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Saat 16.30'da başlayan Başkent derbisinde hakem Ümit Öztürk görev yapıyor.

Ankaragücü-Gençlerbirliği: 0-0 (İLK YARI SONA ERDİ)

30. dakikada Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin kırmızı kart gördü.

İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Moke, Sedat, Hasan, İlhan, Orgill

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet, Flavio, Toure, Polomat, Berat, Fabricio, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio

Takım arkadaşının golünü engelledi rakip takımdan tepki gördü...
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