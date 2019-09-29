29.09.2019 - 15:51 |
Ankaragücü-Gençlerbirliği (CANLI)
Süper Lig'in 6. haftasında Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Başkent derbisinde karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 6. haftasında Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Saat 16.30'da başlayan Başkent derbisinde hakem Ümit Öztürk görev yapıyor.
Ankaragücü-Gençlerbirliği: 0-0 (İLK YARI SONA ERDİ)
30. dakikada Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin kırmızı kart gördü.
İLK 11'LER
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Moke, Sedat, Hasan, İlhan, Orgill
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet, Flavio, Toure, Polomat, Berat, Fabricio, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio