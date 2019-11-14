Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerMke Ankaragücü HaberleriAnkaragücü, Mustafa Kaplan ile ilk antrenmanÄ±nÄ± yaptÄ±
14.11.2019 - 20:38 | | AA

Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile ilk antrenmanÄ±nÄ± yaptÄ±

AnkaragÃ¼cÃ¼, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Mustafa Kaplan yÃ¶netiminde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile ilk antrenmanÄ±nÄ± yaptÄ±

SÃ¼per Lig ekibi AnkaragÃ¼cÃ¼, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Mustafa Kaplan yÃ¶netiminde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.Â 

Ligde 23 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Trabzonspor'u aÄŸÄ±rlayacak baÅŸkent temsilcisi, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Mustafa Kaplan yÃ¶netiminde ilk idmanÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

BeÅŸtepe Tesisleri'nde dÃ¼zenlenen antrenman, 1 saat 10 dakika sÃ¼rdÃ¼. Milli takÄ±mlarÄ±nda yer alan Michal Pazdan, Dever Orgill ve Wilfred Moke, antrenmanda yer almadÄ±.

    Konyaspor'da BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürüyor
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    BeÅŸiktaÅŸ'ta 4 eksik!

    BeÅŸiktaÅŸ'ta 4 eksik!

    Türkiye - Ä°zlanda (CANLI)

    TÃ¼rkiye - Ä°zlanda (CANLI)

    Hidayet TürkoÄŸlu ve Vucic bir araya geldi

    Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu ve Vucic bir araya geldi

    Motosiklet pilotu Jorge Lorenzo pistlere veda etti

    Motosiklet pilotu Jorge Lorenzo pistlere veda etti

    SÄ±radaki Haber