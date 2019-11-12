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12.11.2019 - 12:44 | | DHA

Ankaragücü, Mustafa Kaplan'a emanet

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktörlük için Mustafa Kaplan ile anlaşıldığını açıkladı.

Ankaragücü, Mustafa Kaplan'a emanet

Süper Lig'de geride kalan 11 hafta sonunda 17. sırada yer alan MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Dün Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşmıştır. Kendilerine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli takımın başına geçen 52 yaşındaki Kaplan, MKE Ankaragücü'nün kümede kalmasına katkı sağlamıştı.

Kaplan, bu sezon ise ilk 9 haftada diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

Diyadin'le ayrılık böyle duyuruldu

Ankaragücü resmi sitesinden yaptığı açıklamada Metin Diyadin'le karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu. Açıklama şu şekilde;

Teknik Direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kendisine ve ekibe verdikleri emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.


Ankaragücü, Mustafa Kaplana emanet

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