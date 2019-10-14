Ankaragücü planları

SERDAR SARIDAĞ

Milli aradan sonra deplasmanda Ankaragücü ile oynayacak olan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı, üst üste ikinci galibiyetini alarak bu sezon bir ilk imza atmak istiyor. Bir türlü galibiyet serisi yakalayamayan deneyimli teknik adam, şimdiden bu hafta sonu oynatacağı ilk 11’i düşünmeye başladı.

Cezası biten Mohamed Elneny’nin dönmesiyle sadece orta sahada değil taktik açıdan da bazı değişikliklere gidecek olan Abdullah Avcı, milli takımlardaki oyuncularının da sağlam dönmesi için deyim yerindeyse dua ediyor.



Elneny ile Atiba’yı yan yana oynatmayı planlayan Avcı, önde ise Adem Ljajic’i oynatacak. N’Koudou, Oğuzhan ve Dorukhan gibi yıldızların sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak olmaları da bir takım mecburi değişiklikleri beraberinde getirecek. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, Aytemiz Alanyaspor maçında gol atan Diaby’yi de ilk 11’e almayı düşünüyor.Aytemiz Alanyaspor önünde Burak Yılmaz ile iyi anlaşan Diaby’den faydalanmak isteyen Abdullah Avcı’nın, son maçlarda çıkış yakalayan Lens’i de, Anrkaragücü maçında sahaya süreceği bildirildi.



N’Koudou’nun yokluğunda Tylar Boyd’u da seçenekler arasında tutan Avcı, kadronun son şeklini, milli takımlardan dönecek olan oyuncuların son durumuna göre netleştirecek.