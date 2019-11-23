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23.11.2019 - 16:44 |

Ankaragücü - Trabzonspor (CANLI)

SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda Trabzonspor deplasmanda BaÅŸkent ekibi AnkaragÃ¼cÃ¼'ne konuk oluyor.

SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda Karadeniz temsilcisi Trabzonspor deplasmanda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'ne konuk oluyor.Â 

Saat 17:30'da Eryaman Stadyumu'nda baÅŸlayan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r yÃ¶netiyor.

ANKARAGÃœCÃœ - TRABZONSPOR: 0-1 (Ä°LK YARI OYNANIYOR)

GOL: SÃ¶rloth 6' (Trabzonspor)

VAR'la iptal edildi
30. dakikada hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r, Trabzonspor'un penaltÄ± beklediÄŸi pozisyonu VAR monitÃ¶rÃ¼nde izledikten sonra penaltÄ± yok kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmedi.

Ä°LK 11'LER:

AnkaragÃ¼cÃ¼:Â Korcan, Kitsiou, YalÃ§Ä±n, Pazdan, Pinto, Canteros, Sedat, AydÄ±n, Ä°lhan, Faty, Orgill

Trabzonspor:ÂErce KardeÅŸler, Pereira, HÃ¼seyin TÃ¼rkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Jose Sosa, Yusuf SarÄ±, Nwakaeme, SÃ¶rloth

AnkaragÃ¼cÃ¼ - Trabzonspor (CANLI)

Talisca'dan altÄ±n deÄŸerinde goller!
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