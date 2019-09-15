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15.09.2019 - 16:52 |

Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'de Ankaragücü ile Btc Türk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.

Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor.

ANKARAGÜCÜ-YENİ MALATYASPOR: 0-3(İLK YARI SONA ERDİ)

GOL: 27'Jahovic, 33' Bifouma, 43' Guilherme

İKİ TAKIMIN 11'İ

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat, Canteros, Aydın, İlhan, Orgill.

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Guilherme, Donald, Bifouma; Jahovic

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