15.09.2019 - 16:52 |
Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (CANLI)
Süper Lig'de Ankaragücü ile Btc Türk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor.
ANKARAGÜCÜ-YENİ MALATYASPOR: 0-3(İLK YARI SONA ERDİ)
GOL: 27'Jahovic, 33' Bifouma, 43' Guilherme
İKİ TAKIMIN 11'İ
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat, Canteros, Aydın, İlhan, Orgill.
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Guilherme, Donald, Bifouma; Jahovic