28.12.2019 - 15:01 |
Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (CANLI)
Süper Lig'de günün ilk maçında sıkıntılı durumdaki Ankaragücü kendi sahasında Yukatel Denizlispor'la karşılaşıyor.
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Ankaragücü'nün konuğu Yukatel Denizlispor.
Eryaman Stadı'nda saat 15.00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler...
Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: 0-2 (İLK YARI SONUCU)
GOL: 22' Mustafa Yumlu, 45+1 Rodallega (Denizlispor)
KIRMIZI KART: 10' Barrow (Denizlispor)
10. dakikada rakibini sert müdahalede bulunan Barrow kırmızı kart gördü, Denizlispor 10 kişi kaldı...
İLK 11'LER:
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Tiago Pinto, Alihan, Cebrail, Pazdan, Kitsiou, Canteros, Faty, Sedat, İlhan, Orgill
DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz, Mustafa, Sackey, Sacko, Olcay, Murwaski, Aissati, Barrow, Rodallega