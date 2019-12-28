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28.12.2019 - 15:01 |

Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'de günün ilk maçında sıkıntılı durumdaki Ankaragücü kendi sahasında Yukatel Denizlispor'la karşılaşıyor.

Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Ankaragücü'nün konuğu Yukatel Denizlispor.

Eryaman Stadı'nda saat 15.00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler...

Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: 0-2 (İLK YARI SONUCU)

GOL: 22' Mustafa Yumlu, 45+1 Rodallega (Denizlispor)

KIRMIZI KART: 10' Barrow (Denizlispor)

10. dakikada rakibini sert müdahalede bulunan Barrow kırmızı kart gördü, Denizlispor 10 kişi kaldı...

İLK 11'LER:

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Tiago Pinto, Alihan, Cebrail, Pazdan, Kitsiou, Canteros, Faty, Sedat, İlhan, Orgill

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz, Mustafa, Sackey, Sacko, Olcay, Murwaski, Aissati, Barrow, Rodallega

Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (CANLI)

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