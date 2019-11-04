Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMke AnkaragücüAnkaragücü'nde futbolculara prim dopingi
04.11.2019 - 17:12 | | ANKARA (İHA)

Ankaragücü'nde futbolculara prim dopingi

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, futbolcu ve teknik heyetin Kasımpaşa maçı primlerinin bugün oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi ödendiğini açıkladı.

Ankaragücü'nde futbolculara prim dopingi

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü genel kurul sonrası MKE Ankaragücü başkanlığına seçilen Fatih Mert ve yeni yönetim kurulu, görev dağılımının ardından mesaiye başladı. Kulübün basın sözcüsü İsmail Atasoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile futbolcuların ve teknik heyetin Kasımpaşa maçı primlerinin Gaziantep FK mücadelesi öncesi hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Atasoy, konuya ilişkin paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Dün akşam gerçekleşen yönetim kurulumuz ile teknik heyet ve futbolcularımızın buluşmasında öncelikli olarak gündeme gelen Kasımpaşa maçı primleri Gaziantep FK maçı öncesi hesaplarına yatırılmıştır.”

Guardiola'dan maç çeviren konuşma!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Chelsea'den CAS harekatı

Chelsea'den CAS harekatı

Galatasaray, Real Madrid hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Real Madrid hazırlıklarını sürdürdü

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

MHK'den VAR açıklaması

MHK'den VAR açıklaması

Sıradaki Haber