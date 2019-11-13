Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMke Ankaragücü HaberleriAnkaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi resmen başladı
13.11.2019 - 12:28 | | ANKARA,(DHA)

Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi resmen başladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi resmen başladı

Kulüpten yapılan açıklamada geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nün ligde kalmasında pay sahibi olan teknik adam Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Beştepe Tesislerimizde gerçekleşen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanımız Fatih Mert, "Açıkçası Mustafa Kaplan kararımızda birçok faktör var. Kendisi takımımızı ve camiamızı iyi bilen bir isim. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başarılı bir grafik çizdi ve takımımız ligde kaldı. Biz de hocamıza güveniyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde takımımızı en iyi yerlere getirmek için mücadele edeceğiz" dedi. 

Ankaragücü'nün en büyük gücünün taraftarı olduğunu belirten Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Burada geçmiş yıllarda görevler aldım. Özellikle geçtiğimiz sezon kenetlenerek büyük bir başarı elde ettik. Takımımızı ligde tuttuk. Benim amacım her zaman en iyisini yapmak. Bütün gücüm ve mücadelem ile yine takımımızı ligde rahat bir konuma taşımak için çalışacağım. Taraftarlarımız, başkanımız, yönetim kulumuz ve futbolcularımız ile kenetlenerek bu işi başaracağız. Başkanımıza bu görevi bize layık gördüğü için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

    Skorer Tv Haber Bülteni - 13 Kasım 2019
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Güneş: İstanbul'da bitirelim ve Avrupa'ya gidelim

    Güneş: İstanbul'da bitirelim ve Avrupa'ya gidelim

    Altınordu'da Engin Bekdemir gözden çıkarıldı

    Altınordu'da Engin Bekdemir gözden çıkarıldı

    İşte Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor karnesi

    İşte Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor karnesi

    A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın Sırbistan'a konuk olacak

    A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın Sırbistan'a konuk olacak

    Sıradaki Haber