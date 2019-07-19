SÃ¼per Lig ekiplerinden MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, BeypazarÄ± Maden Suyu ile 1 yÄ±llÄ±k reklam sponsorluÄŸu anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Spor Toto SÃ¼per Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda mÃ¼cadele edecek olan kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, yeni sezon ile ilgili yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu reklam sponsorluÄŸu anlaÅŸmalarÄ±na Ankaraâ€™nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ markalarÄ±ndan BeypazarÄ± Maden Suyu'nu da dahil ederek, bu kuruluÅŸ ile 1 yÄ±llÄ±k reklam sponsorluÄŸu anlaÅŸmasÄ±na vardÄ±." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

BeÅŸtepe Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen imza tÃ¶rende konuÅŸan MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mehmet YiÄŸiner, desteklerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ BeypazarÄ± Maden Suyu'na teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Â AnlaÅŸmadan duyduÄŸu memnuniyeti dile getiren YiÄŸiner, "Ankaraâ€™nÄ±n iki bÃ¼yÃ¼k markasÄ± AnkaragÃ¼cÃ¼ ve BeypazarÄ± Maden Suyu arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸma camiamÄ±z iÃ§in hayÄ±rlÄ± olsun. Yeni sezonda da reklam sponsorluÄŸu anlaÅŸmalarÄ±mÄ±za devam edeceÄŸimizin bilgisini aktarmak istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

BeypazarÄ± Maden Suyu YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali Niyazi Ercan ise sarÄ±-lacivertli kulÃ¼be destek olmanÄ±n kendiler iÃ§in ÅŸeref olduÄŸunu aktararak, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Ankara'nÄ±n iki bÃ¼yÃ¼k markasÄ±nÄ± aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmaktan dolayÄ± Ã§ok mutluyum. Sevgili baÅŸkanÄ±mÄ±z Mehmet YiÄŸiner'in de vermiÅŸ olduÄŸu emekleri ve mÃ¼cadeleleri gÃ¶ren ve bilen biri olarak, bu kulÃ¼be destek olmak bizim iÃ§in bir ÅŸereftir. UmarÄ±m AnkaragÃ¼cÃ¼ son 3 yÄ±lda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±lara devam eder ve elde ettiÄŸi 2. Lig ve 1. Lig ÅŸampiyonluklarÄ±na mÃ¼thiÅŸ taraftarÄ±yla SÃ¼per Lig ÅŸampiyonluÄŸunu da dahil ederek ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ bir camia olduÄŸunu herkese gÃ¶sterir."

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