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HaberlerGalatasarayAnkara’ya gittiler
05.10.2019 - 08:00 |

Ankara’ya gittiler

Galatasaray, dün yaptığı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ankara’ya gittiler

Galatasaray, dün yaptığı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, 5’e 2 dar alan oyununun ardından taktik çalışma yapıldığı dile getirildi. Sarı-kırmızılı kafile, Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Ankara’ya gitti.

Antrenmanın ardından 27. yaşına giren Emre Akbaba’nın doğum gününün kutlandığı ifade edildi.

Ankara’ya gittiler

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