05.10.2019 - 08:00 |
Ankara’ya gittiler
Galatasaray, dün yaptığı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, dün yaptığı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, 5’e 2 dar alan oyununun ardından taktik çalışma yapıldığı dile getirildi. Sarı-kırmızılı kafile, Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Ankara’ya gitti.
Antrenmanın ardından 27. yaşına giren Emre Akbaba’nın doğum gününün kutlandığı ifade edildi.