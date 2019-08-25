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25.08.2019 - 12:17| Fanatik

Transfer bitiyor! İşte Luiz Gustavo'nun bonservisi...

Fenerbahçe, Marsilya'nın yıldız oyuncusu Luiz Gustavo'nun transferini bitirmek üzere. Fransız basını, sarı-lacivertli ekibin kasasından bonservis bedeli olarak 5.5 milyon euro çıkacağını duyurdu.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin başından bu yana peşinden koştuğu Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmaya çok yakın gibi görünüyor. Fransız basını, 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için son günlerde temaslarını iyice sıklaştıran Sarı Lacivertli yönetimin Olimpik Marsilya kulübüne ödeyeceği bonservis bedelini duyurdu.

Marsilya menşeili La Provence gazetesinde çalışan Fabrice Lamperti, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu 5,5 milyon euro karşılığında renklerine bağlamaya hazırlandığını yazdı. Bu haberin ardından Sarı Lacivertli taraftarlar, transferle ilgili yapılacak resmi açıklamayı beklemeye başladı.

 

Transfer bitiyor İşte Luiz Gustavonun bonservisi...

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