Antalya’da şampiyon Hatton

Turkish Airlines Open 2019 uluslararası golf turnuvasında şampiyon belli oldu. Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğunda Belek Turizm Merkezi’nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde yapılan atışlar sonucunda, Avusturyalı Schwab, Fransız Hebert, İngiliz Hatton, Amerikalı Kıtayama, Güney Afrikalı Rooyen ve Fransız Perez -20 puanla ilk sırayı elde ettiler.

Avrupa Turu kapsamında 1990 yılında Portekiz ve 2003 yılında Güney Afrika’da yaşanan 6 kişinin birinci olarak play-off’a kalması durumunun, üçüncü kez Türkiye’de yaşandığı aktarıldı. Dördüncü turda, Matthias Schwab’ın yakın mesafeden atışı kaçırması sonucu, şampiyonluğu ve 2 milyon dolarlık ödülü Tyrrell Hatton kazandı. Turnuvada üçüncü Kurt Kıtayama oldu. Hatton’a ödülünü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, çekişmeli bir play-off etabı olduğunu belirterek, izlemekten keyif aldığını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yılında onu saygıyla andıklarını da ifade ederek, “Onun ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözü her zaman bizim rehberimiz oldu” diye konuştu.