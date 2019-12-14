Antalyaspor 8 maçta 2 puan alabildi

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15'inci haftasında Akdeniz derbisi olarak nitelendirilen Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor maçı 0-0 sona erdi. Kırmızı beyazlılar ligde 2 haftanın ardından 1 puan kazanabildi. Antalyaspor ligde son 8 maçta ise galibiyet elde edemedi. Kırmızı beyazlılar, ligde 7. haftada deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın sonrasında oynadığı karşılaşmalarda 3 puan kazanamadı. Kırmızı beyazlılar ligdeki son 7 maçında iki beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Antalyaspor, 8'inci haftada Gençlerbirliği'ne 6-0, 9'uncu hafta Demir Grup Sivasspor'a 2-1, 10'uncu hafta Beşiktaş'a 2-1, 11'inci hafta Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi.

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde 12'nci hafta oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalırken, Medipol Başakşehir'e 2-0, Trabzonspor'a 3-1 yenildi. Kırmızı beyazlıların Aytemiz Alanyaspor maçındaki beraberliğiyle 3 puan kazanamadığı hafta sayısını 8'e yükseldi.

Antalyaspor deplasmanda da 3 maç sonra puan kazanabildi. Antalyaspor evindeki son galibiyetini de ligin 6'ncı haftasında BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek aldı. Kırmızı beyazlılar evinde oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi. Ligde aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara gerileyen kırmızı beyazlılar son 8 maçta sadece 2 puan kazanabildi.

Antalyaspor ligin 16'ncı haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.