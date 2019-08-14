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14.08.2019 - 10:04| FANATİK

Antalyaspor Adebayor'un peşinde

Kadrosunu yıldız bir golcü ile güçlendirmek isteyen Antalyaspor, Emmanuel Adebayor’u listesine aldı. Togolu golcü ile ön görüşme yapan Kırmızı-Beyazlılar yıldız oyuncudan olumlu yanıt aldı.

Geçen sezon Başakşehir’den kiraladıkları Mevlüt Erdinç’i yeni sezonda bir türlü kadrosuna katamayan Antalyaspor forvet transferinde rotayı yine tanıdık bir isme çevirdi: Emmanuel Adebayor... Kırmızı-Beyazlılar, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen 35 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırmasına başladı. Bonservisi elinde olan Togolu oyuncuyla da ilk görüşmesini gerçekleştiren Akdeniz ekibi, temaslardan olumlu sonuç aldı.

Trabzonspor ve Kayserispor başta olmak üzere birçok talibi bulunan tecrübeli golcünün de coğrafi konumu nedeniyle Antalya’ya sıcak baktığı kaydedildi. Türkiye’de kalmak isteyen Adebayor’un, maddi konularda anlaşılması durumunda Akdeniz ekibine ‘evet’ diyeceği gelen haberler arasında.

Adebayor, Başakşehir forması ile çıktığı 76 maçta 28 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 

Antalyaspor Adebayorun peşinde

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