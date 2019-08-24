Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAntalyasporAntalyaspor, Arjantinli santrfor Leschuk'u transfer etti
24.08.2019 - 20:10| AA

Antalyaspor, Arjantinli santrfor Leschuk'u transfer etti

Antalyaspor, golcü yıldız Gustavo Blanco Leschuk transferini açıkladı.

Antalyaspor, Arjantinli santrfor Leschuk'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Gustavo Blanco Leschuk transferini duyurdu. 

Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Son olarak Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk kulübünde oynayan 1991 doğumlu Arjantinli futbolcu 4 yıl boyunca takımımızın formasını giyecek. Bonservisi ile transfer edilen Leschuk, santrfor mevkisinde oynuyor."

Geçen sezon İspanya 2. Lig ekiplerinden Malaga'da forma giyen Gustavo Blanco Leschuk, 42 maçta 9 gol attı.

Misli.com’da Canlı Bahis Perdesi Hangi Maçla Açılıyor?
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Chelsea, Lampard'la ilk galibiyetini aldı

Chelsea, Lampard'la ilk galibiyetini aldı

12 Dev Adam'dan tek antrenman

12 Dev Adam'dan tek antrenman

Medel, Bologna yolunda

Medel, Bologna yolunda

Moldova ve Andorra maçı biletleri satışta

Moldova ve Andorra maçı biletleri satışta

Sıradaki Haber