Antalyaspor, Arjantinli santrfor Leschuk'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Gustavo Blanco Leschuk transferini duyurdu.

Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Son olarak Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk kulübünde oynayan 1991 doğumlu Arjantinli futbolcu 4 yıl boyunca takımımızın formasını giyecek. Bonservisi ile transfer edilen Leschuk, santrfor mevkisinde oynuyor."

Geçen sezon İspanya 2. Lig ekiplerinden Malaga'da forma giyen Gustavo Blanco Leschuk, 42 maçta 9 gol attı.