Antalyaspor - Beşiktaş: 1-2

Süper Lig'in 10. hafta maçında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu.

Mücadeleye fırtına gibi başlayan Beşiktaş 9. dakikada Vida'nın kafa vuruşunda 1-0 öne geçti. Bu golden yalnızca 2 dakikada sonra bu kez sahneye Diaby çıktı. Lens kafayla indirdiği topu kapan Diaby 11. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı da 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda oyunda etkiniliğini arttıran Antalyaspor 52. dakikada Mukairu'yle farkı 1'e indiren golü buldu. 86. dakikada Antalyaspor'un bulduğu mutlak pozisyonda Karius müthiş bir kurtarışla gole izin vermedi. 90+6'da Antalyaspor'un ortasını son anda kornere çelen Gökhan Gönül mutlak bir golü önledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Antalya deplasmanından 3 puanla döndü.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 15'e yükselirken, Antalyaspor 11 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında Lens topa kafayı vurdu. Kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.

9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Ljajic'in ortasında Vida'nın altıpas önünden kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1

11. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in orta sahadan ortasıyla yükseklik kazanan topu, ceza sahası dışında Lens kafayla yere indirdi. Bu sırada araya giren Eren Albayrak'tan meşin yuvarlağı kapan Diaby, penaltı noktasının yakınından çektiği şutla kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 0-2

17. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında Chahechouhe'nun ceza sahası dışından gelişine vuruşunda top, savunmadan döndü.

21. dakikada Ljajic'in pas verdiği Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle çeldi.

45. dakikada Elneny'nin ara pasında topla buluşan Lens, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta 1-0 kazandıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Caner Erkin, bu müsabakada forma giyemedi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Roco'yu ise yedek soyundurdu.

Abdullah Avcı, bu oyuncuların yerine Victor Ruiz ile Adem Ljajic'e ilk 11'de yer verdi.

Antalyaspor'da 3 eksik

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Korkmaz, Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde bulunan isimlerden sarı kart cezalısı Hakan Özmert'i kullanamazken, Ondrej Celustka ve Doğukan Sinik'i ise yedeğe çekti.

Kırmızı-beyazlı ekipte bu oyuncuların yerine Bahadır Öztürk, Charles ve Leschuk görev yaptı.

Öte yandan, Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi sahaya Kızılay Haftası dolayısıyla "İyilik sensiz olmaz" yazılı pankartla çıktı.