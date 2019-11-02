Antalyaspor - Beşiktaş (CANLI)
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in 10. hafta maçında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor.
Antalya Stadı'nda 20:00'da başlayan mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor.
Antalyaspor - Beşiktaş: 0-2 (İLK YARI OYNANIYOR)
GOL: 9' Vida, 11' Diaby (Beşiktaş)
5. dakikada Beşiktaş'ta Rebocho'nun ceza sahasına ortaladığı topa Lens kafayla vurdu, top kalecide kaldı.
9. dakikada kornerden gelen topa ön direkte kafayı vuran Vida takımını 1-0 öne geçirdi.
11. dakikada Lens'in orta sahasını hareketlenen Diaby'nin çektiği şut sağ direğe çarpıp ağlarla buluştu ve durumu 2-0 yaptı.
Antalyaspor'da Serdar Özkan, 23. dakikada Chico'nun yerine oyuna dahil oldu.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut
Antalyaspor: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif