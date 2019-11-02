Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle: beIN SPORTS 1 canlı yayın...

Antalyaspor Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Antalyaspor ve Beşiktaş taraftarı maçı kaçırmak istemiyor. Lige kötü başlayan Beşiktaş geçen hafta aldığı Galatasaray galibiyeti ile moral bulurken Antalyaspor karşısında herhangi bir aksilik yaşamak istemiyor. Öte yandan Antalyaspor ise kendi evinde zorlu rakibini eli boş göndermenin planını yapıyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak . Karşılaşmayı Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

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BEŞİKTAŞ İLE ANTALYASPOR 47. MAÇA ÇIKIYOR

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de bu akşam 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 46 lig karşılaşmasının 32'sini Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 102 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 40 gol kaydetti. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, ligde Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu. İkinci devre Antalya'da oynanan maçı ise Beşiktaş 6-2 kazandı.