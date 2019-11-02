Antalyaspor - Beşiktaş maçının canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Hafta içinde Türkiye Kupası’nda 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu FK ile deplasmanda karşılaşan Antalyaspor, birçok as oyuncusunu dinlendirdiği maçta turu kalecisi Boffin’in penaltılardaki kurtarışlarıyla geçebildi. Süper Lig’de istediği son dönemde istedikleri sonuçları alamıyorlar. Gençlerbirliği karşısında alınan 6 gollü yenilginin ardından Sivasspor deplasmanında da puan alamadılar. Ev sahibinde cezalı olan Hakan Özmert yok.

Galatasaray’ı konuk ettiği derbide Umut Nayir’in golüyle 3 puanı alan Beşiktaş, sezon başından beri karşılaştıkları istenmeyen futbol ve sonuçlar sonrasında taraftarlarına önemli bir galibiyet elde etti. Avrupa Ligi’nde şansını epey zora atan Kara Kartalların lige ve kupaya daha fazla enerji sarf edeceği aşikar. Bir süredir sakat olan Burak Yılmaz’ın iyileşti ve maç kadrosunda yer aldı. Cezalı olan Caner Erkin ile sakatlıkları olan Douglas ve N’Dkoudou, İstanbul’da kaldılar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında geçen sezon oynanan iki maçta 13 gol atıldı.

Beşiktaş bu sezon ligdeki 4 deplasman maçında da öne geçemedi.

Antalyaspor’un ligdeki son 7 maçının 6’sı 2,5 Gol Üstü bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Beşiktaş’ın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %61’ten fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Üstü. Misli.com üyelerinin yaklaşık %18’i mücadele her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

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Galatasaray derbisinde iyi futbolunu galibiyetle taçlandıran Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Kritik galibiyetle tekrar zirve yarışına tutundular. Cezalı durumdaki Caner Erkin dışında sakatlıkları bulunan N’Koudou ve Douglas bu maçta oynamayacak. Victor Ruiz ve Burak Yılmaz ise Antalya kafilesinde yer aldı.



Gençlerbirliği ve Sivasspor karşılaşmalarında sahadan puansız ayrılan Antalyaspor’da Hakan Özmert cezalı. Harun Kavaklıdere ise sakat. Ljajic, Diaby, Lens’li kadrosuyla Beşiktaş’ın zor da olsa Antalya deplasmanından 3 puanla dönmesini bekliyorum.