29.09.2019 - 16:29 |
Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (CANLI)
Spor Toto SÃ¼per Lig'in 6. haftasÄ±nda Antalyaspor'un konuÄŸu BtcTurk Yeni Malatyaspor...
Spor Toto SÃ¼per Lig'de 5 puanÄ± bulunan Antalyaspor sahasÄ±nda 7 puanlÄ±ÂBtcTurk Yeni Malatyaspor'la karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor...
Antalya StadÄ±'nda saat 16.30'da baÅŸlayan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Bahattin ÅžimÅŸek yÃ¶netiyor...Â
Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-0 (Ä°LK YARI OYNANIYOR)
Ä°LK 11'LER:
Antalyaspor: Boffin, NazÄ±m, BahadÄ±r, Diego, Celustka, Ufuk, Charles, Hakan, Chahechouhe, Amilton, Gustavo
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam, Robin, Mustafa, SakÄ±b, Acquah, Chaleli, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic