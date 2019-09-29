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HaberlerAntalyasporAntalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (CANLI)
29.09.2019 - 16:29 |

Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (CANLI)

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 6. haftasÄ±nda Antalyaspor'un konuÄŸu BtcTurk Yeni Malatyaspor...

Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (CANLI)

Spor Toto SÃ¼per Lig'de 5 puanÄ± bulunan Antalyaspor sahasÄ±nda 7 puanlÄ±ÂBtcTurk Yeni Malatyaspor'la karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor...

Antalya StadÄ±'nda saat 16.30'da baÅŸlayan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Bahattin ÅžimÅŸek yÃ¶netiyor...Â 

Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-0 (Ä°LK YARI OYNANIYOR)

Ä°LK 11'LER:

Antalyaspor: Boffin, NazÄ±m, BahadÄ±r, Diego, Celustka, Ufuk, Charles, Hakan, Chahechouhe, Amilton, Gustavo

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam, Robin, Mustafa, SakÄ±b, Acquah, Chaleli, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic

    TakÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ±n golünü engelledi rakip takÄ±mdan tepki gördü...
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