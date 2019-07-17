Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFutbolAntalyaspor, Erzurum kampını tamamladı
17.07.2019 - 16:55

Antalyaspor, Erzurum kampını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.

Antalyaspor, Erzurum kampını tamamladı

Akdeniz ekibi, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek  İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2019-2020 sezonu ilk etap hazırlıklarını bitirdi.

 

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen  antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından çift kale maç yaptı.

 

Akdeniz ekibi, 3 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmalarına  21 Temmuz'da Bolu'da başlayacak.

 

Marcao: Daha yolun başındayız
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan Yiğit Yalçın Çitak'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Yiğit Yalçın Çitak'a tebrik

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Cezayir

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Cezayir

Coentrao Yeni Malatyaspor'a önerildi ama...

Coentrao Yeni Malatyaspor'a önerildi ama...

Bahçeşehir Koleji, Cameron Clark'ı kadrosuna kattı

Bahçeşehir Koleji, Cameron Clark'ı kadrosuna kattı

Sıradaki Haber