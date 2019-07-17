17.07.2019 - 16:55
Antalyaspor, Erzurum kampını tamamladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.
Akdeniz ekibi, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2019-2020 sezonu ilk etap hazırlıklarını bitirdi.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından çift kale maç yaptı.
Akdeniz ekibi, 3 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmalarına 21 Temmuz'da Bolu'da başlayacak.