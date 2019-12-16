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16.12.2019 - 17:00 | | ANTALYA (AA)

Antalyaspor-Eyüpspor maçÄ±nÄ±n sahasÄ± deÄŸiÅŸti

Antalyaspor ile EyÃ¼pspor arasÄ±nda yarÄ±n yapÄ±lacak Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± beÅŸinci tur ikinci maÃ§Ä±nÄ±n sahasÄ± deÄŸiÅŸtirildi.Â

Antalyaspor-Eyüpspor maçÄ±nÄ±n sahasÄ± deÄŸiÅŸti

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Antalyaspor KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, daha Ã¶nce Antalya StadÄ±'nda oynanacaÄŸÄ± bildirilen kupa maÃ§Ä±nÄ±n, iklim ÅŸartlarÄ± ve yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle stat zemininin korunmasÄ± amacÄ±yla Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi StadÄ±'na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

KumkÃ¶y mevkisindeki sahada saat 14.30'da baÅŸlayacak maÃ§ta, kombine bileti olan taraftarlarÄ±n kartlarÄ±nÄ±n geÃ§erli olduÄŸu, ayrÄ±ca bilet satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

Antalyaspor, EyÃ¼pspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± ilk karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± deplasmanda 3-0 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Antalyaspor-EyÃ¼pspor maÃ§Ä±nÄ±n sahasÄ± deÄŸiÅŸti

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