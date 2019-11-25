Antalyaspor-Gaziantep maçı canlı bahisle Misli.com'da

Ligde 11 puanla 16. sırada olan Antalyaspor, yeni teknik direktörleri ile çıkış arama içerisinde. İnişli çıkışlı performansıyla beklenilen tempoyu yakalayamayan Gaziantep ise puan tablosunda üstteki rakiplerinden kopmak istemeyecektir. Antalyaspor’da Yekta ve Harun bu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Tetteh, Muğdat ve Muhammed oynayamayacakken, Morais de sakatlara dahil oldu. Misli.com’da Tek Maç ve Canlı Bahis oynayabileceğiniz mücadelede favori Antalyaspor olarak gösteriliyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Ligin son dört haftasında puan alamayan tek takım olan Antalyaspor, aynı zamanda kalesinde en fazla gol gören ekip konumunda (11).

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda gol yiyen tek takım Gaziantep FK (11 maçta 21 gol).

Ligin son altı haftasında sadece bir maç kazanabilen Gaziantep (2B 3M), tek galibiyetini deplasmandaki son karşılaşmada Ankaragücü'nü 2-1 yenerek aldı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Pazartesi İddaa bülteninde kalan maçlar arasında Tek Maç da oynanabilen Antalyaspor - Gaziantep karşılaşmasına Misli.com üyelerinin %38’le en çok ev sahibi maçı kazanır, tercihinde bulunduğunu görüyoruz.

Bu seçimin ardından, maçta iki takımın da gol bulabileceğini düşünen Misli.com üyelerinin %14’le Karşılıklı Gol Var tercihi ikinci sırada yer alıyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ NE DİYOR?

Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörü Tomas ile ilk maçına çıkacak. Bu tarz durumlarda ev sahibinin motivasyonu yüksek olur ve Gaziantep karşısında Antalya'nın galip geleceğini düşünüyorum. Kontra atak silahları olan Gaziantep'in de gol bulacağını ve KGV olacağını tahmin ediyorum.