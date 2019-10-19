Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-6

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği rakip sahada Antalyaspor'a gol yağdırdı: 0-6. Başkent ekibi böylece ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Portekizli oyuncu Candeias 3 gol, 2 asistle karşılaşmaya damga vurdu. Gençlerbirliği'nin diğer golleri ise 12 ve 42'de Sio; 57'de ise Stancu'dan geldi.

Ev sahibi ekipte 23. dakikada gole giden rakibini düşüren Bahadır Öztürk kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 6'ya yükseltirken, Antalyaspor 11'de kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Antalyasporlu futbolcuların Boffin'e yaptığı geri pasta kalecinin uzaklaştırmaya çalıştığı topta Stancu araya girdi. Stancu kazandığı topu Candeias'a verdi. Bu futbolcunun vuruşu Diego'nun kafasına çarparak ağlara gitti: 0-1.

13'üncü dakikada Candeias'ın köşe gönderine yakın, sol kanattan Antalyaspor ceza alanına yaptığı ortada top Sio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

21'inci dakikada Bahadır Öztürk'ün hatasında topa sahip olan Candeias kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 0-3.

23'üncü dakikada, yenilen golde hatası olan Bahadır Öztürk, topla Antalyaspor kalesine giden Sio'yu düşürünce hakem tereddütsüz kırmızı kart gösterdi. Oyun alanını morali bozuk terk eden Bahadır Öztürk'ü teknik direktör Bülent Korkmaz teselli etmeye çalıştı. Ancak, Öztürk koşarak soyunma odasına gitti.

37'nci dakikada Stancu'nun ceza alanı içine yaptığı aşırtma vuruşta top Candeias'ın önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Candeias'ın vuruşuyla fark açıldı: 0-4.

42'nci dakikada Sio'nun ceza alanı çizgisi üzerinden sol ayağı ile şutunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 0-5.

İlk yarıyı Gençlerbirliği 5-0 önde kapattı.

52'nci dakikada Chahechouhe ile Amilton paslaşmasında Amilton topla ceza alanına girdi. Amilton'un yaptığı vuruş ağlara gitti ancak Amilton'un golden önce pozisyonunun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

56'ncı dakikada Hakan Özmert'in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci tokatlayarak kornere gönderdi.

57'nci dakikada Stancu, Sessegnon'nun kendi yarı alanından gönderdiği topla orta alanda buluştu. Stancu topla Antalyaspor ceza alanı kadar girdi. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşta top ağlarla buluştu: 0-6.

86'ncı dakikada Mukairu'nun pasında Hakan Özmert topu ağlara bıraktı. Ancak, maçın hakemi, Mukairu'nun, Özmert'e topu vermeden önceki pozisyonunun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Karşılaşma 6-0 Gençlerbirliği üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Volkan Ahmet Narinç(xx), Mustafa Savranlar (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (x) - Nazım Sangare (x), Diego Angelo (x), Bahadır (x), Celustka (x), Charles (x), Ufuk Akyol (x)(Dk.29 Serdar Özkan x), Hakan Özmert (x), Chahechouhe (x)(Dk.66 Mukairu x), Amilton (x), Dala (x)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç (xxx) - Erdem Özgenç (xxx), Flavio (xxx), Bjarsmyr (xxx), Polomat (xxx), Berat Özdemir (xx)(Dk.62 Mats xx), Ayite (xxx), Candeias (xxx)(Dk.74 Sefa xx), Sessegnon (xxx), Stancu (xxx)(Dk.72 Rahmetullah x), Sio (xxx)

GOLLER: Dk.1-21-37 Candeias, Dk.13-42 Sio, Dk.57 Stancu (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Hakan Özmert, Ferhat Kaplan (Antalyaspor) - Candeias, Flavio (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Dk.23 Bahadır Öztürk (Antalyaspor)