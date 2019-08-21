Antalyaspor hÄ±rs kÃ¼pÃ¼

21.08.2019 - 15:23| ANTALYA (AA)
Antalyaspor hÄ±rs küpü
KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekip, sabahki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± fitness salonunda gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
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SÃ¼per Lig'in 2. haftasÄ±nda Yukatel Denizlispor ile karÅŸÄ±laÅŸacak Antalyaspor, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekip, gÃ¼nÃ¼n ilk mesaisinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
TakÄ±mdan, Salih Dursun, TarÄ±k Ã‡amdal, Harun Alpsoy, Harun KavaklÄ±dere, Cenk Åžen, Halil Ä°brahim SevinÃ§, BÃ¼nyamin BalcÄ±, Erman Herman Vardar, AatÄ±f Chahechouhe, Chico Grando, Alfredo Fredy, Aly Cissokho ve kaleci Ferhat Kaplan, kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±.
Teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Korkmaz yÃ¶netimindeki Ã§alÄ±ÅŸma bir saat sÃ¼rdÃ¼.Â Antalyaspor, gÃ¼nÃ¼n ikinci antrenmanÄ±nÄ± akÅŸam saatlerinde sahada gerÃ§ekleÅŸtirecek.
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