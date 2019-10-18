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18.10.2019 - 13:44 |

Antalyaspor ile Gençlerbirliği 43. randevuda

Antalyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İki takım, bu müsabaka ile birlikte ligde 43. kez birbirlerine rakip olacak.

Antalyaspor ile Gençlerbirliği 43. randevuda

Geride kalan 42 mücadelede kırmızı beyazlılar 17 galibiyet,12 beraberlik 13’de yenilgi aldı.

Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik 2 yenilgi alan Antalya ekibi, Başkent temsilcisi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Kırmızı-beyazlılarda cezalı futbolcu bulunmazken, Gustavo Blanco, Fredy Riberio ve Harun Kavaklıdere sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Antalyaspor, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 42, TFF 2. Lig'de 14, hazırlık maçları ve kupada da 3 defa olmak üzere toplamda 59 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar, bu maçlarda 23 galibiyet, 19 beraberlik, 17 de yenilgi aldı.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 42 maçta ise Antalyaspor'un, 17 galibiyet, 12 beraberlik, 13 de mağlubiyeti bulunuyor.

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