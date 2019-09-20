Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAntalyasporAntalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır
20.09.2019 - 15:07 | | ANTALYA (AA) -

Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Kasımpaşa karşılaşması öncesinde son çalışmasını gerçekleştirdi.

İdmanda taktik çalışan Akdeniz temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Boffin, Ferhat Kaplan, Diego, Celustka, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Eren Albayrak, Charles, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Serdar Özkan, Chahechouhe, Amilton, Leschuk, Fredy, Mukairu, Bünyamin Balcı.

Kırmızı-beyazlı kafile, uçakla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 15.00'te başlayacak Kasımpaşa-Antalyaspor karşılaşmasını hakem Koray Gençerler yönetecek.

İnanılmaz pozisyon! Gole izin vermediler...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş lige döndü

Beşiktaş lige döndü

Cofie’ye Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Cofie’ye Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Emre Belözoğlu: Rakiplerimize cevabı sahada vereceğiz

Emre Belözoğlu: Rakiplerimize cevabı sahada vereceğiz

Abdullah Avcı istemedi, Beşiktaş'a gol attı

Abdullah Avcı istemedi, Beşiktaş'a gol attı

Sıradaki Haber