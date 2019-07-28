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28.07.2019 - 21:24| DÜZCE (AA)

Antalyaspor-Osmanlıspor: 1-1

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un Düzce'de yaptığı hazırlık maçı 1-1 sona erdi.

Antalyaspor-Osmanlıspor: 1-1

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda yapılan hazırlık maçının 44. dakikasında Serdar Özkan'ın attığı golle Antalyaspor 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 73. dakikasında Musa Çağıran'ın golüyle Osmanlıspor, beraberliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti.

 

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